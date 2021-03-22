Обвиняемому в хищении миллионов генеральному директору судоремонтного завода в Полярном грозит 10 лет тюрьмы

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

19 марта стало известно о задержании генерального директора АО "10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод". Напомним: его подозревают в хищении 45 миллионов рублей, выделенных на ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Это преступление относится к категории тяжких, руководителю грозит до 10 лет лишения свободы.

- В то же время защита в судебном заседании настаивала на том, что действия обвиняемого относятся к предпринимательской деятельности, так как "10 СРЗ" является акционерным обществом и его деятельность направлена на извлечение прибыли. Исследовав представленные материалы, принимая во внимание данные о личности обвиняемого, суд пришел к выводу, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на подчиненных сотрудников, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

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