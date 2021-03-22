В Мурманске ищут убийцу домашней собаки

По факту случившегося написаны заявления в полицию и прокуратуру. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске ищут того или тех, кто убил домашнюю собаку.

- Убийство собаки по кличке Поля произошло 17 марта напротив третьего дома возле контейнера с мусором на улице Куйбышева в Мурманске. Примерно с 06:00 до 10:00. Со слов очевидцев, собаку жестоко убили отловщики собак, при этом собака была добрая, домашняя и на ней был надет ошейник. Когда нашли мертвую собаку, ошейник был снят с нее и выброшен рядом с телом, - написала в группе "Мурманск" Ольга Шпыркова.

У многих возник вопрос, почему домашняя собака находилась на самовыгуле без присмотра людей.

- Хозяйка в больнице и поручила собаку знакомым. Не углядели, и тут как тут отлов. Собаку ждали на утренней прогулке, значит, кто-то знал о том, что хозяйка в больнице, и решили нагадить в душу, - рассказывает мурманчанка Наталья Цыганкова.

По факту случившегося написаны заявления в полицию и прокуратуру. К слову, отлов безнадзорных животных не так редко забирает домашних собак, находящихся на самовыгуле. Чтобы вернуть любимца, северянам приходится платить.

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