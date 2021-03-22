На майских праздниках будет курсировать поезд Мурманск-Адлер

Поезд отправится в Адлер 7 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отправиться в южные края на майских праздниках - почему бы и нет? 7 мая из Мурманска в Адлер поедет поезд 225С. Это будет единственный состав в последнем весеннем месяце, на котором можно уехать из заполярной столицы в Адлер без пересадок.

Поезд отправляется в 14.20 и прибывает на конечную станцию спустя трое суток в 20.03. Билет в плацкартный вагон стоит от 6,8 тысячи рублей, в купе - от 7,6 тысячи. На место в вагоне класса "СВ" придется раскошелиться - оно обойдется не меньше, чем в 20 тысяч рублей с человека.

На скором поезде северных пассажирам предстоит проехать до Адлера 3911 километров. На этом маршруте будет 54 остановки. Самая продолжительная стоянка поезда на станции Мичуринск-Уральский - 75 минут.

Напомним: стартовала продажа билетов на поезд «Мурманск – Симферополь». Первый состав отправится в путь 28 мая.

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