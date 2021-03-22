В Кандалакшском районе спасали мужчину на сломанном снегоходе

Медицинская помощь спасенному не понадобилась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 марта житель Мурманской области отправился кататься на снегоходе, однако его поджидала беда - зимний транспорт сломался, мужчина потерялся. Без помощи спасателей было уже не обойтись.

- В 11.40 в оперативно-дежурную службу главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что гражданину требуется помощь. В районе Волосяной горы Кандалакшского района у него заглох снегоход, не может выбраться самостоятельно. На место выдвинулись спасатели Кандалакшского отряда, - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Спустя несколько часов, в 14.05, кандалакшские спасатели оказали помощь заплутавшему северянину. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Напомним: на прошлой неделе в Кольском районе вызволяли из беды рыбака и его собаку. У мужчины сломался снегоход, и он боялся, что замерзнет в лесу.

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