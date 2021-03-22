На выезде из Мурманска образовалась многокилометровая пробка

Затор произошел из-за дорожных работ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 22 марта водителям в Мурманске пришлось стиснуть зубы и успокоиться: Ленинский округ встал в пробке.

- В сторону Североморска выезд из Мурманска перекрыт, после железнодорожного переезда встала фура. Пробка аж до Домостроительной, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Влада Маслюченко.

Впрочем, причина пробки вовсе не в фуре. На самом деле затор произошел из-за дорожных работ. Напомним: с 22 по 25 марта дорогу на Североморск перекрывают из-за взрывных работ. Также на улице Адмирала Лобова в Мурманске закрыли движение для всех водителей до 4 мая. На улице Нахимова проезд будет ограничен до 21 марта.

Автолюбителей просят внимательно следить за пробками и выбирать маршруты.

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