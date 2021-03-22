За сутки коронавирус унес жизни трех северян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 марта 2021 года составило 1048 человек. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от коронавируса умерли еще три человека. Это пока что минимальный показатель по летальным исходам за март.

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 48 399 жителей и гостей Заполярья, 75 из них узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Максимума по числу заболевших мы достигли 2 декабря 2020 года - 290 человек. С тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону.

Лидерами по количеству инфицированных являются Мурманск (+39, всего 23818), Североморск (+5, всего 4462) и Кандалакшский район (+5, всего 3391).

Напомним: в Мурманской области свернули еще 64 ковидные койки. С января в регионе стало на 45% меньше коек для лечения больных с коронавирусом.

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