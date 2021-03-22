Министр цифрового развития Мурманской области временно стала голограммой

Губернатор оценил эффектное появление министра. Фото: правительство МО

21 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги своей двухлетней работы в должности главы региона. Помимо результатов в области экономики, здравоохранения, строительства, ЖКХ, образования и других сфер нашей жизни, в правительстве рассказали о достижениях в области высоких технологий.

Так, министр цифрового развития Зинаида Разживина перенеслась в центр управления регионом (ЦУР) в виде голограммы. Губернатор и министр находились в разных помещениях, однако на экране было видно, что они как будто бы стоят рядом. Вот оно, будущее в настоящем!

- Я смотрю, вы в министерстве продолжаете экспериментировать. Очень необычное и интересное появление! - отметил глава региона.

В правительстве также отметили, что это очень удобный формат присутствия - соблюдаются все противоэпидемические правила в пандемию.

По словам главы Минцифры, за два года в Заполярье внедрено 15 отраслевых региональных информационных систем – это интеллектуальная система ЖКХ, система мониторинга уборки территорий региона, интеллектуальная транспортная система, система учета строительства, ремонта и содержания объектов городского хозяйства, государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, комплекс систем по обеспечению безопасности населения.

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