Выйти из тени: «Новые люди» в Мурманске проверили состояние освещения

Почему городские власти зачастую не решают проблемы уличного освещения? Ответ прост: нет денег. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Партия «Новые люди» в марте провела серию масштабных проверок уличного освещения в городах России. Проблема темных дворов, улиц и переулков оказалась актуальной - по стране таких мест насчитывается десятки тысяч. Однако цель проекта «Да будет свет!» не просто констатация факта, но и поиск способов решения.

Чтобы провести исследование уличного освещения в городе, которое организовали «Новые люди», многого не нужно. Достаточно выйти на улицы в темное время суток и сразу становится понятно - проблема есть. На протяжении нескольких дней сторонники партии организовывали рейды, и с каждым разом количество темных пятен становилось все больше.

- Сторонники партии «Новые люди» в Мурманске приняли участие в федеральной акции по проверке качества освещения на улицах города. Мы провели рейды сразу в нескольких микрорайонах города. И есть чем поделиться: например, в микрорайоне Каменное плато Первомайского округа без труда обнаружили типичную проблему - единственная дорога до остановки общественного транспорта от дома № 15 по ул. Капитана Орликовой оказалась совершенно не освещена. А ведь освещение дорог по пути людей от остановок транспорта, школ, больниц, детсадов до дома играет важную роль в обеспечение безопасности. Люди, конечно, жаловались нам, но отмечали, что уже привыкли и не обращают на это внимание. Это самое печальное. Мы рассказали людям о порядке защиты их прав и предложили помощь в оформлении обращения в управляющую компанию, если есть проблема на придомовой территории. Однако обеспечение улиц нормальным освещением - это прямая обязанность городских властей. Мы не можем мириться с равнодушием. Теперь наша задача - предложить варианты исправления ситуации, - рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Ярослав Саплев.

Почему городские власти зачастую не решают проблемы уличного освещения? Ответ прост: нет денег, не во все муниципальные бюджеты заложена строка расходов «модернизация уличного освещения». В лучшем случае — содержание действующей сети. Иногда территориям везет с депутатами, они стараются выбить деньги на установку или реконструкцию фонарей. Эксперты «Новых людей» считают это неэффективным, в решении проблемы должен быть системный, а не точечный подход.

- Существует эффективный механизм решения проблем уличного освещения в городах - государственный (муниципальный) энергосервисный контракт. Он позволяет модернизировать инфраструктуру без затрат из бюджета - за счет экономии, достигаемой в результате применения энергоэффективных приборов освещения. Оплата энергосервисного контракта осуществляется из достигнутой экономии, - такой путь видит председатель Комитета по Жилищной политике и ЖКХ партии «Новые люди», доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Станислав Шубин.

Еще один возможный выход - разрешить бизнесу бесплатно устанавливать рекламные конструкции в темных местах города. Но такой подход из-за своей неординарности требует законодательного регулирования.

Статистика по обследованию темных пятен в города России, по данным партии «Новые люди», выглядит так:

На первом месте стоит проблема освещения придомовых территорий - почти 70%. Недовольны освещением дорог 37 % жителей городов.

Один из пунктов предвыборной кампании партии - повышение энергоэффективности. Например, недавно «Новые люди» провели исследование теплоизоляции многоквартирных домов. Энергоэффективность изучали при помощи специальных приборов — тепловизоров. Эксперты партии считают, что модернизация теплоизоляции позволит снизить затраты людей на ЖКХ на 25%.

Возможное решение поиска денег на модернизацию - оптимизация муниципальных бюджетов. В тех городах и регионах, где «Новые людей» представлены своими депутатами в городских думах и региональных законодательных собраниях, этот процесс уже идет. Одно из предложений партии - инициативное бюджетирование: часть средств вкладывают жители, остальные средства направляются из бюджета.

«Наша задача сегодня не критиковать власть по любому поводу, а искать способы сделать жизнь в стране лучше. Поэтому мы ищем новые идеи, проекты и людей, которые хотят менять мир вокруг себя», - так описал стратегию партии «Новые люди» ее лидер Алексей Нечаев.

Справка:

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%. По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru