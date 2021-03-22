Мурманская область вошла в топ самых счастливых регионов

Фото: правительство МО

"Смерть от отчаяния" - это характеристика, позволяющая диагностировать социальное и личное неблагополучие людей в регионе. Для ее количественного выражения консультант по стратегическому развитию Наталья Андреева взяла количество самоубийств и смертей от алкоголизма и наркомании и получила свой рейтинг регионов.

Оказалось, что Мурманская область вошла в десятку благополучных уголков нашей страны вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Астраханью, Севастополем. А хуже все ситуация в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области. Кстати, тяжелая ситуация по данному критерию и у наших ближайших соседей - в Архангельской области. Все остальные регионы - в относительно стабильной ситуации. Как обычно в рейтинг не вошли регионы Северного Кавказа - видимо, там все живут счастливо.

Исследователь также выявила и зависимость смертей от отчаяния от внешних факторов. На первом месте рост экономики в регионе, потом климат, уровень безработицы и жилищные условия. Интересно, что полярная ночь в Мурманске не стала причиной депрессивности нашего региона по этому фактору, либо мы действительно настолько адаптировались к ней.

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