В Мурманске на этой неделе ожидается плюсовая температура

В Мурманске ожидается потепление. Фото: Алексей ФОКИН

В Мурманской области, кажется, зима начинает сдавать позиции. Конец февраля и начало марта ознаменовались морозами под -40 градусов, сильным ветром и метелями, областные дороги закрывали едва ли не каждый день. Но скоро гулять станет приятнее.

- Погода становится ближе к весеннему периоду. На территории Мурманской области зафиксирована температура выше нуля. На этой неделе ожидается значительнее потепление, в частности температура выше нуля будет на севере Мурманска, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Но что для северян хорошо, то для разных служб - повод не расслабляться. В марте в регионе выпало более 100% от месячной нормы снега, из-за перехода через ноль на дорогах тает снежный наст и образуется снежная каша, а на кровлях ожидаемо появляется наледь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На мосту около станции Лопарская висит лозунг «Снегу – нет!» В Мурманской области появился новый арт-объект (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru