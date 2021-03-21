В Ловозере ночью пропали дорожные знаки для "Праздника Севера"

Праздник все равно удался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лововзере заканчиваются соревнования по национальным видам спорта, но не заканчивается история в целом. Так, 21 марта организаторы праздника сообщили, что попали знаки перекрытия дорог.

- Ловозерцы, сегодня ночью были украдены дорожные знаки, для перекрытия дороги. Убедительно просим вернуть организаторам Праздника Севера! - сообщили в группе "Ловозерский национальный культурный центр приглашает". Несмотря на максимальный репост сообщения и сообщения в СМИ, знаки пока не нашлись. И организаторы праздника и гости города недоумевают, кому понадобились дорожные указатели и для чего. Тем не менее зрители отмечают, что праздник удался даже в отсутствие знаков ограничения дорожного движения - все, кто хотел, посмотрели и забеги оленьих упряжек и сами покатались, и даже станцевали вместе с участниками флешмоб против пандемии.

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