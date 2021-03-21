Дорогу на Североморск закроют на четыре дня

Путь во флотскую столицу будет недоступен в утренние часы. Фото: правительство МО

Дорогу на Североморск в ближайшие дни временно перекроют. Движение будет ограничено в течении четырех суток на несколько часов утром.

- С 22 по 25 марта включительно на автодороге Р-21" Кола", подъезд к Североморску (километр 14+297 - километр 19+027), в связи с проведением взрывных работ с 10.00 до 12.00, будет закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Жителям региона рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, а будучи за рулем, соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, быть внимательным на дорогах.

На официальном сайте «Мурманскавтодора» можно узнать о состоянии дорог Мурманской области. Также данную информацию можно уточнить в диспетчерской службе Мурманскавтодора по телефонам (8152) 214-070, (8152) 250-808 (зимой круглосуточно).

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