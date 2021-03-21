В Мурманске пропал 44-летний мужчина с черным рюкзаком

Где пропадает северянин - остается только догадываться. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропал 44-летний местный житель. Михаил Филиппов ушел с работы (улица Шевченко) 19 марта и с тех пор так домой и не вернулся. Сейчас северянина повсюду ищут.

На момент исчезновения был одет в черную куртку, темно-синие болоньевые брюки, черную шапку. С собой у него был черный рюкзак.

Приметы: рост 175-177 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Михаиле Филиппове, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-952-294-56-92 либо позвонить в полицию: 02 или 102.

Напомним: завершены поиски 38-летнего жителя Зеленоборского. Виктора Курченко искали с 16 марта. А пропавшая в Мурманске 15-летняя девушка просит ее не искать. Дарья Терпелова не появлялась дома с 9 марта.

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