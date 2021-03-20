Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 марта 2021 года составило 1042 человека

За последние сутки коронавирус унес жизни трех человек в Мурманской области. Фото: ИВАНОВА Диана

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 марта 2021 года составило 1042 человек. По последним данным оперативного штаба, за последние сутки от коронавируса умерли три человека. Это минимальный показатель с 3 марта.

Всего в Мурманской области COVID-19 заболели 48 248 человек, 74 узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Данный показатель в последние недели является стабильным для региона, что говорит об улучшающейся эпидемиологической обстановке. Максимум по числу заболевших мы достигли 2 декабря 2020 года - 290 человек.

Напомним: 19 марта исполнился год пандемии коронавируса в Мурманской области. Первый заболевший новой коронавирусной инфекцией в регионе - 19-летний житель Ирландии Александр Гаас - рассказал "Комсомольской правде"-Мурманск" о том, как проходило лечение и какие впечатления у него остались от России и Мурманска.

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