В Видяево затонула плавучая мастерская

Плавучая мастерская затонула у причала в Видяево. Фото: скриншот видео

19 марта, в День моряка-подводника, в Видяево произошел инцидент: у причала затонула плавучая мастерская ПМР-126.

- Разлива топлива нет, пострадавших нет, - сообщил "КП" представитель МЧС России по Мурманской области Михаил Бурков.

Со слов местных жителей, плавучую мастерскую списали еще в 2016 году, с тех пор она не использовалась. Разве что жители Видяево приходили на нее с удочками. У плавучей мастерской бетонная основа и железный верх. Ее затопление - повод для проверки природоохранной прокуратуры.

Напомним: осужден капитан судна "Юбилейный ЯМЗ", по вине которого погибли три человека. Судно разбилось о скалы в шторм. А в августе 2020 года в Кольском заливе затонуло судно "Сайда", на борту которого случился пожар. Вокруг плавсредства установили заграждение на случай розлива остатков топлива.

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