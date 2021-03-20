Один из самых сильных людей России искупался в Баренцевом море

Леон Мирошник часто окунается в Семеновское озеро. Неподготовленным северянам повторять такое не стоит. Фото: Скриншот видео.

Северяне часто шутят, что в Мурманской области два моря, да ни в одном особо не покупаешься. Даже жарким летом вода в Баренцевом и Белом морях холодная.

Но "моржей" это не пугает: в серые воды они готовы нырнуть хоть летом, хоть зимой. Так, мурманчанин Леон Мирошник искупался в Баренцевом море в Териберке.

- Я занимаюсь моржеванием уже больше трех лет. С тех пор ни разу не болел, - рассказал "КП" Леон Мирошник.

Северянин занимается силовыми видами спорта, является одним из самых сильных людей России, автором нескольких рекордов. В том числе он участвовал в групповом мировом рекорде по буксировке самого крупного парусника в мире "Седова".

Леон Мирошник часто окунается в Семеновское озеро. Неподготовленным северянам повторять такое не стоит.

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