Андрей Чибис в прямом эфире подведет итоги своей работы за два года

В сентябре 2019-го Андрей Чибис выиграл выборы и стал главой Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 марта 2019 года президент Владимир Путин назначил главного государственного жилищного инспектора РФ Андрея Чибиса врио губернатора Мурманской области. Марина Ковтун досрочно сложила полномочия.

В сентябре 2019-го Андрей Чибис выиграл выборы и стал главой Заполярья. Прошло два года, и он в прямом эфире подведет итоги своей работы у руля арктического героя.

21 марта, в воскресенье, в 16.00 Андрей Владимирович и члены правительства Мурманской области проведут онлайн-мероприятие. Трансляция будет проходить на личной странице губернатора в "ВКонтакте" и на странице правительства Мурманской области.

Напомним: 19 марта Андрей Чибис отмечает день рождения, главе региона исполнилось 42 года.

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