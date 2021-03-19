В Мурманске пройдут мероприятия в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

Северян ждет праздничный концерт. Фото: правительство МО

В Мурманске на этих выходных отпразднуют День воссоединения Крыма с Россией. Областные учреждения культуры подготовили для северян обширную программу мероприятий.

- 20 марта в 14.00 жителей и гостей столицы Заполярья приглашают на народное гулянье в рамках фестиваля «Крымская весна». В сквере по улице Ленинградской пройдет праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Мурманска. Финалом праздника станет массовое исполнение песни «Россия, с тобою весь Крым!», - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Кроме того, с 18 по 21 марта гостей Мурманской областной научной библиотеки ждет выставка изданий «Крым в истории и культуре России». Посетители смогут познакомиться с тематическими изданиями и найти ответы на вопросы об историческом пути Крымского полуострова.

А Мурманский областной краеведческий музей для подписчиков своей группы подготовил культурную онлайн-программу «Сюжеты о Крыме». Интересные заметки будут выходить с 18 по 21 марта в 15.00. Северяне узнают о самой знаменитых достопримечательностях Крыма – горе Ай-Петри, белой скале Ак-Кая, Скалах-Кораблях и других.

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