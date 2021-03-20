В Мурманске состоится премьера фильма "Карантин" про Мишу Жукова

О том, какой была борьба за жизнь мальчика, расскажет фильм "Карантин". Фото: Марина Жукова

В начале 2020 года после новогодних праздников пришла тяжелая новость - маленькому мурманчанину Мише Жукову нужно собрать почти 200 миллионов рублей на самое дорогое лекарство в мире. Оно может спасти его от болезни - спинальной мышечной атрофии. Успеть надо до 19 сентября, т.е. до двухлетия.

Сбор средств пошел, к нему подключились волонтеры, которые рассказывали о Мише везде. Появилась надежда, что, несмотря на головокружительную сумму, ее соберут вовремя. А потом... пришла пандемия. Люди оказались в новых пугающих условиях: многие лишились работы, всем пришлось сидеть дома. А еще вырос курс доллара, из-за чего зарубежное лекарство для маленького Миши подорожало... Не будем нагнетать: все закончилось хорошо, Мише уже сделали заветный укол и он идет на поправку.

О том, какой была борьба за жизнь мальчика, расскажет фильм "Карантин". Его снимали с марта по ноябрь 2020 года, как раз в эти месяцы шел сбор денег, его закрытие и само лечение.

- Съемочная группа постаралась не только зафиксировать события, но и спустя время, осмыслить случившееся. В августе 2020 года проект фильма «Карантин» стал лучшим в категории «Документальное кино» в Архангельском питчинге дебютантов, который проводил Молодежный центр Союза кинематографистов России, - рассказали в продюсерском центре "Северный характер".

Премьера "Карантина" состоится с соблюдением всех санитарных норм 28 марта в 13:00 (зал №3) в кинотеатре «Галактика» (г. Мурманск, Рогозерская ул., 4, ТРК Plazma, 2-й этаж).

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