Дороги на Териберку и Сальмияви закроют перед выходными

Северян просят быть осторожными, касается это и пешеходов, и водителей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 19 марта МЧС по Мурманской области предупредило, что на западе Кольского полуострова усилится ветер. Помимо того, что на улице будет не очень приятно находиться, есть и другие неприятности. Не успели дороги на некоторые населенные пункты открыть, как пришлось снова закрывать.

Например, дорогу на Териберку - с 32 километра дороги Кола-Серебрянские ГЭС и до села - открыли 10 утра 19 марта. Но уже с 18.00 19 марта ее закроют. И это не все.

- С 15.30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, плохая видимость) закрыт проезд по автомобильной дороге Заполярный - Сальмиярви, 5 - 23 километры, до улучшения погодных условий, - сообщает "Мурманскавтодор".

Северян просят быть осторожными, касается это и пешеходов, и водителей. Туристам, которые хотят побывать в Териберке, по возможности стоит сделать это в другое время. По прогнозу синоптиков, уже на следующей неделе погода обещает быть приятнее.

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