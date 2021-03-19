В ГИБДД прокомментировали ситуацию с перебегающим по пешеходному переходу ребенком в Мурманске

По поводу припаркованных автомобилей на самом пешеходном переходе и рядом с ним в ГИБДД пояснили, что это требует анализа ситуации на месте. Фото: Скриншот видео

В ГИБДД прокомментировали историю перебегающего под носом автомобиля ребенком. Напомним: на видеорегистратор движущегося автомобиля по улице Щербакова попал момент, когда подросток выскакивает на пешеходный переход прямо перед автомобилем.

В ГИБДД прокомментировали эту ситуацию таким образом:

- Ребенок перебегает дорогу по пешеходному переходу, а не переходит. При этом он не убедился в безопасности перехода. Со стороны ПДД, нарушений у ребенка нет, так как нет ответственности по КоАП РФ за то, "что бежал по пешеходному переходу", однако необходимо разъяснить ребенку, что дорогу нужно переходить, а не перебегать и убедиться в безопасности перехода. Скорее всего, это упущение родителей, которые ему не объяснили этого правила. А водитель автомобиля при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу должен выполнять требования пунктов 14.1 правил дорожного движения, - пояснили в пресс-службе ГИБДД по Мурманской области редакции «КП».

Напомним, что правило пункта 14.1 требует, чтобы водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.

По поводу припаркованных автомобилей на самом пешеходном переходе и рядом с ним в ГИБДД пояснили, что это требует анализа ситуации на месте.

- Если оба участника будут более внимательны, то и таких ситуаций на дороге не будет, - вынесли вердикт в ГИБДД.

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