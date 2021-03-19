В Мурманске автомобиль Kia протащила машина аварийной службы

Авария произошла на проезде Связи. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Оставляешь свой автомобиль на парковке, а он в ДТП попадает. Такой случай произошел 18 марта на проезде Связи, 13 в Мурманске. Машина аварийной службы протащила задним ходом припаркованную Kia. Видимо, водитель грузовика не заметил, что кто-то стоит позади. К счастью, автовладельца на тот момент в легковушке не было.

- Я остановил эту "аварийку", которая тащила Kia в сторону моего авто! Если бы этого не сделал, то было бы уже трое участников ДТП. Легковой автомобиль стоял и никого не трогал, а перед ней припарковалась аварийная служба которая не запомнила, что сзади стоит авто и протащила его метров на 10, - поделился в паблике "Мурманск ДТП ЧП" Дмитрий, очевидец случившегося.

Как уточнил "КП" инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко, в госавтоиспекцию информации о данной аварии не поступало.

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