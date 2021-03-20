Мурманская область вошла в антирейтинг аккуратных водителей

Меньше всего ДТП происходит, по данным страховщика, в Воронежской, Самарской, Белгородской, Нижегородской и Саратовской областях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики компании «Тинькофф Страхование» посчитали показатель, как часто случаются ДТП в регионах и пришли к выводу, что Красноярский край, Мурманская область и Краснодарский край вошли в список самых аварийных регионов.

- Здесь в ДТП за последние два года попадала треть всех застрахованных водителей. В остальных регионах, оказавшихся в рейтинге, по поводу ДТП в страховую компанию обращается практически четверть автовладельцев, - сообщили "РИА новости" аналитики.

Меньше всего ДТП происходит, по данным страховщика, в Воронежской, Самарской, Белгородской, Нижегородской и Саратовской областях.

Эти показатели не меняются уже несколько лет подряд. Однако нужно понимать, что для анализа страховщиком были взяты данные обращений застрахованных у него лиц за возмещением. Может быть, это показатель говорит о том, что в этих областях люди просто максимально дисциплинированы и не решают вопросы между собой?

- Мурманская область - относительно благополучный регион. У нас сниженный показатель смертности на дорогах, чем в других регионах по Северо-Западу. Единая трасса, немногочисленность сельских поселений и их удаленность способствуют безопасности дорожного движения, - ранее рассказывал редакции «КП» начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области, полковник полиции Алексей Тарунин.

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