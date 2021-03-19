В Кольском районе спасли рыбака и его собаку

Медицинская помощь северянину не потребовалась. Фото: vk.com/szrpso

18 марта в Кольском районе в беду попал рыбак и его верный четвероногий друг - собака. Мужчина уехал удить рыбу на снегоходе, однако его транспорт сломался. Пришлось вызывать подмогу.

- В минувший четверг спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра выезжали в Кольский район для эвакуации рыбака. У мужчины, уехавшего рыбачить на озеро Хлебное, расположенное к югу от поселка Верхнетуломский, сломался снегоход. Не сумев его отремонтировать и опасаясь замерзнуть в лесу, рыбак попросил о помощи, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Прибывшие к озеру на двух снегоходах спасатели нашли пострадавшего и, усадив его вместе с собакой в волокуши, транспортировали в Верхнетуломский к личному автомобилю. Медицинская помощь северянину не потребовалась. Его питомец тоже был здоров.

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