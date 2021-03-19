В Мурманской области с 1 мая переходят на пластиковые транспортные карты

Карта будет исправно работать до 10 лет. Фото: vk.com/murmangov

С 1 мая 2021 года прекращают действовать бумажные проездные билеты для льготников, так как Мурманская область переходит на пластиковые транспортные карты. Проезд в общественном транспорте по «старым» бумажным проездным будет невозможен. Однако волноваться не стоит - новшество сделает проезд удобнее.

- Во-первых, транспортные карты сделаны из пластика ПВХ, который защищает чип, во-вторых, на нее нанесены данные ее владельца с фотографией и нет необходимости предъявлять документ, удостоверяющий личность и, в третьих, не нужно ждать конца месяца, чтобы купить новый проездной: действующую карту можно продлить в любой день, - сообщили в министерстве цифрового развития Мурманской области. - При бережном использовании карта будет исправно работать до 10 лет.

Подать заявление на получение пластиковой транспортной карты можно в любом отделении МФЦ.

С инструкциями по пополнению карты можно ознакомиться на сайте карта51.рф. Там же указаны пункты продажи проездных в населенных пунктах. Бесплатная линия консультаций по телефону: 8-800-200-600-5.

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