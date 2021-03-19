Житель Апатитов 8 марта ударил экс-супругу самодельным мечом и задушил ее

Мужчину заключили под стражу. Фото: СУ СКР по МО

В Международный женский день в одной из квартир дома на улице Жемчужной в Апатитах произошло непоправимое. По данным следствия, с 8 на 9 марта 51-летний местный житель, распивая спиртное, поссорился со своей 45-летней экс-супругой. Конфликт обернулся трагедией.

Мужчина вооружился самодельным металлическим мечом, тупым клинком которого ударил в шею бывшей жены. После этого злоумышленник схватил женщину руками за шею и сдавливал, пока она не перестала подавать признаков жизни.

- Апатитчанин не пытался оказать какую-либо помощь северянке, о произошедшем не сообщил ни в медучреждения, ни в правоохранительные органы. Спустя два дня он позвонил знакомым, которым рассказал о том, что его бывшая супруга мертва. Приятели сообщили об этом в полицию, - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Как пояснил мужчина, конфликт с экс-женой начался из-за ее претензий по поводу денег. Злоумышленника заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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