Подросток перебегал улицу по пешеходному переходу в Мурманске и чудом не попал под машину

Запись сделана 18 марта в 18.57: машина двигается наверх по улице Капитана Щербакова к Кольскому проспекту. Фото: vk.com/murmansk_dtp

18 марта в соцсетях один из водителей Мурманска выложил видеозапись, на которой видно, как ребенок перебегает дорогу прямо перед автомобилем.

Запись сделана 18 марта в 18.57: машина двигается наверх по улице Капитана Щербакова к Кольскому проспекту. Внезапно между припаркованными автомобилями с левой стороны выбегает подросток и проносится прямо перед автомобилем. Правда, ребенок перебегает дорогу по пешеходному переходу.

- Чьё дитё так дорогу переходит???Проведите воспитательную беседу, а то в следующий раз может быть уже не такая ситуация!!! - пишет автор видео в группе «ДТП ЧП Мурманск».

Читатели разделились на три лагеря. Одни уверены, что водитель сам должен был притормозить заблаговременно перед пешеходным переходом, вне зависимости от того, есть там пешеход или нет. Другие считают, что припаркованные машины с левой стороны стоят прямо на пешеходном переходе и загораживают просмотр людей, готовящихся переходить дорогу.

Кто-то из читателей согласен с водителем и считают, что ребенок тоже не последовал правилам, а именно, не убедился в том, переход будет безопасным и стремительно выбежал на проезжую часть.

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