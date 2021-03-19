Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 марта 2021 года составило 1039 человек

Коронавирус забрал жизни еще 5 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманской области на 19 марта 2021 года составило 1039 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от ковида умерли еще пять северян. Напомним: в 2021 году был лишь один день в Заполярье, когда обошлось без смертей от коронавируса.

Всего с марта 2020 года, когда в регионе стали выявлять зараженных новой коронавирусной инфекцией, положительный результат теста на COVID-19 получили 48174 жителя и гостя Заполярья. 75 инфицированных зарегистрировали за последние сутки. Выздоровели 46645 пациентов. На лечении остаются 490 человек.

Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+33, всего 23706). На втором месте Североморск (+8, всего 4437). Тройку замыкает Кандалакшский район (+6, всего 3382).

Прививку от ковида получили 28702 жителя региона.

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