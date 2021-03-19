Житель Мурманска вонзил в спину нож своему неприятелю

Пострадавший северянин получил колото-резаную рану грудной клетки справа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От некоторых агрессивных людей стоит подальше убирать ножи, ведь пользуются они ими совсем не для того, чтобы нашинковать капусту для супа.

Так, 19 сентября прошлого года житель Мурманска решил разобраться со своим знакомым, которого недолюбливал. Мужчина схватил кухонный нож и, очень желая причинить боль оппоненту, с силой вонзил ему клинок в спину. Кровавая сцена произошла в коммунальной квартире в одном из домов на улице Аскольдовцев.

Пострадавший северянин получил колото-резаную рану грудной клетки справа, которое расценивается как тяжкий вред здоровью.

- В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия". Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Мурманска, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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