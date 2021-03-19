Андрей Чибис: "Ключевая задача – создать инфраструктуру, когда инвестор приходит и включает розетку."

Также глава Минвостокразвития РФ посетил стройку в Белокаменке. Фото: Правительство МО

18 и 19 марта в Мурманской области с рабочим визитом находится министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Ему представили проекты "Новый Мурманск" и "Порт Лиинахамари".

Также глава Минвостокразвития РФ посетил стройку в Белокаменке и оценил развитие западного берега Кольского залива. После вопрос создания дополнительных энергетических мощностей на данной территории обсудили в Центре управления регионом с участием резидентов территории опережающего развития.

- Важный вопрос – энергообеспечение западного берега Кольского залива. Там расположен якорный резидент ТОР – "НОВАТЭК-Мурманск", есть резиденты, которые приняли решение инвестировать: компания "Норебо" будет создавать новый рыбный порт, проекты "Лавна" и "Морской терминал ТУЛОМА". И все это, конечно, требует энергообеспечения. На наш взгляд, ключевая задача – создать инфраструктуру, когда инвестор приходит и включает розетку. Мы бы хотели обсудить возможный механизм по арктической концессии, который правительство поддержало, спасибо вам за эту инициативу, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

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