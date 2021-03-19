Сбор будет идти три дня. Фото: vk.com/murmangov

С 19 по 21 марта в Мурманске пройдет сбор макулатуры. Экологическое мероприятие волонтеры приурочили к важному празднику - Международному дню лесов. Каждый может принести старые книги и журналы на переработку и тем самым внести свой вклад в охрану наших зеленых друзей.

- В точках сбора примут книги, журналы, газеты, тетради, бумага любого формата, листовки, картонные коробки, упаковки из-под продуктов и вещей. Нельзя сдавать горелую, мокрую бумагу и картон, коробки с жирными или масляными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, чеки, втулки, салфетки, - сообщили в организации "Природа и Молодежь| Мурманск".

19 марта сбор пройдет по адресу: улица Маклакова (Центр «Стратегия» в Мурманске). С 14.00 до 17.00

19-20 марта макулатуру примут на Володарского, 4а, 4 подъезд, домофон кв. 63. С 12.00 до 17.00

20-21 марта с 12.00 до 17.00 по двум адресам: улица К. Орликовой д.3 (Мурманский дом молодежи и улица Егорова 13 (Студия танцев)

Проходить нужно по одному, обязательно в маске.

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