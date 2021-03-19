Бесплатные автобусы в Ловозеро на "Праздник Севера" закончились

А еще можно маршруткой, расписание которой предусматривает ночевку в селе, если вы хотите попасть на утренние мероприятия. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным министерства спорта и молодежной политики Мурманской области, места в бесплатных автобусах в Ловозеро на соревнования оленеводов закончились. Но это значит, что есть особо желающие могут доехать туда своим ходом, и не только 20 марта, но и 21 тоже.

А еще можно маршруткой, расписание которой предусматривает ночевку в селе, если вы хотите попасть на утренние мероприятия. Первый рейс из Мурманска в субботу и воскресенье уходит в 12.30. последний из Ревды в сторону Мурманска в 16.30. На празднике можно увидеть и гонки на оленьих упряжках, и метание лассо и национальную борьбу.

А вот места на Кубок России по парусному спорту на 25 марта и 27 марта в Териберке на бесплатные автобусы еще остались. Напомним, что записаться можно по телефону (8152) 459909 с 09.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Если вы не успеете на автобус, то съездить посмотреть соревнования можно самими не только в эти дни. Соревнования проходят с 23 по 29 марта на 85 километре дороги «Кола - Серебрянские ГЭС».

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