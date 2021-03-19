«Праздник Севера» и соревнования в Ловозеро: расписание, дата

На празднике можно будет покататься на оленьих упряжках. Фото: Правительство МО

Все соревнования в Ловозеро по национальным видам спорта в рамках "Праздника Севера" пройдут на стадионе села Ловозеро. На празднике можно будет покататься на оленьих упряжках и погладить хасок из питомника «Глаза ангела».

20 марта 2021 года

10.00. Турнир по мини-футболу на снегу.

12.00. Торжественное открытие "Праздника Севера". Концертная программа праздника, выставка-ярмарка «Город мастеров».

12.30. Начало спортивной и развлекательной программы: - соревнования по лыжным гонкам; - соревнования по национальным видам спорта: стрельба из арбалета, метание аркана, национальная борьба; - гонки оленьих упряжек на дистанции 3200 м (мужчины), на дистанции 1600 м (женщины), (юноши – упряжка);

15.30. Церемония награждения победителей и призеров соревнований по лыжным гонкам, соревнований по национальным видам спорта (за исключением гонок на оленьих упряжках), соревнований по мини-футболу. Концертная площадка стадиона.

21 марта 2021 года

10.00. Гонки оленьих упряжек на дистанции 1600 м (мужчины, юноши (кережа), буксировка на лыжах за оленем на дистанции 1600м (мужчины);

11.00 Товарищеская встреча по хоккею с шайбой.

15.00. Церемония награждения победителей и призеров соревнований в гонках на оленьих упряжках, товарищеской встречи по хоккею с шайбой. Закрытие "Праздника Севера" и традиционного Дня Оленевода. В связи с тем, что места на бесплатные автобусы кончились, добираться можно либо только своим автотранспортом, либо маршруткой, расписание которой предусматривает ночевку в селе, если вы хотите попасть на утренние мероприятия.

Первый рейс из Мурманска в субботу и воскресенье уходит в 12.30. последний из Ревды в сторону Мурманска в 16.30.

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