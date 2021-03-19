19 марта в Мурманской области будет сильный ветер

Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ветре. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

16 марта синоптики предупредили жителей Мурманской области, что в ближайшие три дня усилится ветер. Прогноз сбылся: из-за ветра и метели периодически закрывали дороги, в том числе на Териберку и Самилъярви.

К вечеру 18 марта непогода чуть подобрела, но уже в пятницу снова будет злиться.

- По данным Мурманского управления по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды, днем 19 марта на западе Мурманской области и в городе Мурманске ожидается сильный ветер, - предупредили в МЧС региона.

Напомним, что в ночь с четверга на пятницу также ожидалось похолодание до -25. На следующей неделе небесная канцелярия должна смилостивиться, и в регионе станет теплее. В Мурманской области уже начали готовиться к паводку.

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