Андрей Чибис празднует день рождения

19 марта - день рождения у Андрея Чибиса. Фото: правительство Мурманской области

Сегодня, 19 марта, губернатор Мурманской области Андрей Чибис отмечает день рождения - главе Заполярья исполнилось 42 года.

Напомним: малая родина Андрея Владимировича - Чебоксары, потом работал в Рязани, Москве.

В 2019 году, всего через два дня после дня рождения, Владимир Путин назначил Андрея Чибиса врио губернатора Мурманской области. Это уже второй день рождения, который Андрей Владимирович отмечает в Заполярье. Праздники глава региона старается отмечать в семейном кругу, хотя этот личный день пройдет у него в рабочей обстановке: сейчас в области с рабочим визитом находится министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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