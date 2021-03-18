В Мурманской области похолодает до -25

Впереди у северян новое испытание. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Температурные качели в Мурманской области продолжаются. Погода капризна, как никогда: то сильный ветер, то потепление, то мороз или метель.

Впереди у северян новое испытание.

- Ночью 19 марта под влиянием области повышенного атмосферного давления и прояснений по Мурманской области ожидается относительно морозная погода. В течение дня начнет сказываться влияние юго-восточной периферии циклона, формирующегося в Гренландском море. Днем 19 марта в нашем регионе ожидается повышение температуры воздуха и усиление ветра до неблагоприятных значений. 20 марта сохранится теплая с порывистым ветром погода, - пообещали в Мурманском управлении по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Также северян предупреждают об усилении ветра, который в порывах будет достигать 23 метров в секунду.

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