В Кировске появится теплая остановка с кафе и туалетом

Местные жители задумку одобрили. Фото: администрация Кировска

Дожидаться общественный транспорт в Кировске скоро можно будет с комфортом. Так, в городе горняков появится теплая остановка, в которой сделают кафе и даже туалет. Современный остановочный комплекс планируется установить на улице Солнечной.

- На остановке оборудуют теплую зону ожидания для пассажиров, туалеты, точку общепита. Также здесь будет размещена информация для пассажиров и система навигации для гостей города, - сообщили в администрации Кировска.

Местные жители такую задумку одобрили, но отметили, что неплохо бы оборудовать остановку камерами видеонаблюдения, чтобы вандалов можно было легко отследить.

Предприниматели, заинтересованные в участии в этом проекте, могут получить информацию по телефону: 8911-503-71-53.

Напомним: в Мурманске на Семеновском озере установят теплую остановку с Wi-Fi. На строительство комплекса выделили 2,4 миллиона рублей.

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