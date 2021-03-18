Число умерших от коронавируса в Мурманске на 18 марта 2021 года составило 1034 человека

Коронавирус забрал жизни еще четырех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманской области на 18 марта 2021 года составило 1034 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от ковида умерли еще четыре человека. Напомним: в 2021 году был лишь один день в Заполярье, когда обошлось без смертей от коронавируса. Наибольшее количество умерших за март - 7 человек.

Всего с марта 2020 года, когда в регионе стали выявлять зараженных новой коронавирусной инфекцией, положительный результат теста на COVID-19 получили 48099 жителей и гостей Заполярья. 76 инфицированных зарегистрировали за последние сутки. Выздоровели 46614 пациентов. На лечении остаются 404 северян.

Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+38, всего 23673). На втором месте Североморск (+7, всего 4429). Тройку замыкает Кандалакшский район (+6, всего 3376).

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