На "Новый Мурманск" потратят около 10 миллиардов рублей

"Новый Мурманск" построят у морского вокзала. Фото: Антон ЗАБИРОВ

18 и 19 марта в Мурманской области с рабочим визитом находится министр развития Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Во время посещения Центра управления региона главе ведомства представили проект "Нового Мурманска". Напомним: культурно-деловой центр хотят построить у морского вокзала на территории бывшей судоверфи.

Алексей Чекунков верит в воплощение проекта.

- Дал поручение по линии министерства ускорить развитие инфраструктуры, - уточнил глава профильного ведомства.

Как он отметил, есть два проекта "Нового Мурманска", поэтому говорить о финальной стоимости рано. Но сейчас центр оценивается примерно в 10 миллиардов рублей, столько планируется вложить в ближайшие пять лет.

- Мы оперируем не в чистом поле, есть экономическая модель. Проектом уже заинтересовались ведущие гостиничные сети мира, - сообщил Алексей Чекунков.

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