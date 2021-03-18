В Мурманскую область ожидается сильный ветер до 23 метров в секунду

Ветер ждет Мурманск и Печенгский район. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода не дает спуску жителям Мурманской области. В ближайшие дни нам стоит быть готовыми к сильному и порывистому ветру. Некоторые дороги, скорее всего, закроют, так что автолюбителям стоит почаще проверять состояние трасс. А пешеходам - смотреть под ноги, ведь кругом гололедица, а ветер только рад помочь упасть на ровном месте.

- Ветер до 22-23 метров в секунду прогнозируем на северо-западе региона - в Никеле, Мурманске, Заполярном. Там 19 марта, начиная со второй половины дня, начнет усиливаться ветер. 20 и 21 марта погода будет неблагоприятной практически на всей территории Кольского полуострова. Снега обильного не будет, - рассказала "КП" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Жителям центральной и южной части региона будет полегче - столь суровых метеоусловий там не ожидается.

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