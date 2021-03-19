Тюлень из мурманского океанариума попал в научный атлас МГУ

Фото: vk.com/okeanarium51

Красавец-тюлень Филя, который живет в мурманском океанариуме, попал на страницы "Атласа флоры и фауны Белого моря". Научная книга была издана Московским государственным университетом в 2010 году.

- А вы знали, что наш Филя – образцовый представитель своего вида cерый, или длинномордый тюлень и по нему, оказывается, пишут научные книги? На страничке в разделе о морских млекопитающих наш заслуженный артист позирует во всей своей красе! Очень приятно, что среди всего многообразия уникальной научной информации, есть наш дорогой и любимый ластоногий! Филя, мы тобой гордимся! - поделились хорошей новостью сотрудники океанариума.

В атласе описано 285 видов животных и растений, размещено около 1700 оригинальных фотографий. Тем, кто любит изучать природу, будет интересно почитать.

Напомним: фотограф National Geographic собирает деньги на издание книги "Беломорский бестиарий". В ней расскажут про удивительных существ Белого моря.

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