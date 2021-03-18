Украденную из Мурманского колледжа искусств валторну нашли в комиссионном магазине

Валторну, которая стоит почти 150 тысяч рублей, мурманчанин успел отнести в комиссионный магазин и получить за нее всего пару тысяч рублей. Фото: 51.мвд.рф

11 марта стало известно, что из Мурманского колледжа искусств неизвестный украл валторну, а также мобильный телефон одного из студентов. Сотрудники полиции нашли и злоумышленника, и музыкальный инструмент почти за день.

По "горячим следам" задержали 36-летнего жителя города.

- Он пояснил оперативникам, что зашел в колледж, поднялся в аудитории этажом выше, и, заметив инструмент в одном из музыкальных классов, решил его украсть. Кроме имущества колледжа мужчина успел прихватить еще и мобильный телефон - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Валторну, которая стоит почти 150 тысяч рублей, мурманчанин успел отнести в комиссионный магазин и получить за нее всего пару тысяч рублей. Мобильник за 20 тысяч мужчина продать не успел.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), о своем поведении он будет думать под стражей. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Валторну и телефон уже вернули владельцам.

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