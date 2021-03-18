В Кандалакше на Новый год мужчина нанес своему товарищу 33 ножевых ранения

Потерпевший умер на месте. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уголовное дело об убийстве направлено в Кандалакшский районный суд для вынесения приговора.

Празднование Нового года может оказаться для некоторых фатальным. Так, двое мужчин решили вместе отметить наступление 2021 года в Кандалакше. Во время веселья на квартире обвиняемого в основной расход пошел алкоголь, после чего между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.

- Как установило следствие обвиняемый взял хозяйственный нож и со значительной силой нанес им 33 удара в область головы, левого плеча и левой кисти потерпевшего, - прокомментировали редакции «КП» в прокуратуре Мурманской области.

Потерпевший умер на месте. Расследование уголовного дела завершено и направлено в Кандалакшский районный суд Мурманской области. За это преступление установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с последующим ограничением свободы до двух лет.

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