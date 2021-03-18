В Мурманске рассматривают иск губернатора к депутату горсовета

В качестве административных ответчиков выступают сам Виктор Хабаров, а также Совет депутатов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 18 марта, Октябрьский районный суд проводит предварительное судебное заседание по иску губернатора Мурманской области к депутату Совета депутатов Мурманска Виктору Хабарову.

Напомним: в прошлом году обнаружилось, что у народного избранника есть дом в Болгарии, а также зарегистрированная там фирма. Однако в декларации о них не было ни слова. Губернатор Андрей Чибис направил в горсовет обращение, требуя рассмотреть нарушение и соответствующе его тяжести наказать депутата.

В горсовете рассмотрели обращение главы региона, но наказывать коллегу не стали - ограничились предупреждением. Тогда правительство решило добиваться досрочного сложения полномочий Виктора Хабарова через суд.

В качестве административных ответчиков выступают сам Виктор Хабаров, а также Совет депутатов. Заинтересованное лицо - прокурор Мурманской области.

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