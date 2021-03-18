Два жителя Мурманска вышли покурить и обокрали квартиру

Подбадривая друг друга в реализации этой идеи, два товарища проникли через незапертую дверь к соседу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первомайский районный суд Мурманска вынес приговор в отношении двух мурманчан, которые обокрали квартиру. 27 июня 2020 года два наших "героя" вышли покурить на лестничную площадку и внезапно решили тайно посетить соседскую квартиру с целью хищения чужого имущества.

- Мужчины были пьяны, вышли на лестничную площадку третьего этажа в подъезде одного из домов на улице Копытова, договорились о краже. Подсудимые доподлинно знали, что конкретно в этой квартире будут ценные вещи, - пояснили редакции «КП» в прокуратуре Мурманской области.

Подбадривая друг друга в реализации этой идеи, два товарища проникли через незапертую дверь к соседу и украли имущества на 9 000 рублей, после чего место преступления покинули. Полученным имуществом распорядились по своему усмотрению. Надо отметить, что оба преступника были уже ранее судимы.

Небольшая шалость на пьяную голову дорога обошлась друзьям: в отношении них возбудили уголовное дело за кражу (пункт «а», части 3 стать 158 УК РФ). Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждому. Приговор в законную силу пока не вступил.

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