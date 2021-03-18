Жительница Кировска обвинила мужчину в изнасиловании, которого не было

В настоящее время дело направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Мурманской области утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Кировска, которая обвинила знакомого в изнасиловании. Преамбула истории проста – в декабре 2020 года женщина 46 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщила полиции, что ее изнасиловал мужчина. Полицейские с самого начала сомневались в правдивости ее слов, и как установило в дальнейшем следствие, ею руководила исключительно личная неприязнь к мужчине.

При этом она неоднократно предупреждалась полицейскими, прибывшими на место происшествия, об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления, тем не менее, северянка сообщила сотрудникам полиции заведомо ложные сведения о ее изнасиловании.

- По факту сообщения от женщины проводилась проверка, были выяснены все обстоятельства, и полицейские пришли в к выводу, что такого события преступления не могло быть. В связи с тем, что обвинение женщиной мужчины было в тяжком преступлении, сотрудниками правоохранительных органов было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, - прокомментировала редакции «КП» пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Уголовное дело в отношении женщины за ложный донос было возбуждено по части 2 статьи 306 УК РФ, максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время дело направлено в суд.

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