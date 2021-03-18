Завершены поиски 38-летнего жителя Зеленоборского

Мужчину нашли живым. Фото: "МурманСпас"

Нет ничего лучше, когда пропавшие люди возвращаются к родным целыми и невредимыми. Так, с 16 марта в Зеленоборском искали 38-летнего жителя Зеленоборского Виктора Курченко. Мужчина с русыми волосами ушел и из дома по адресу: улица Зеленая, дом 6, и несколько дней его местонахождение было не известно.

К счастью, спустя двое суток северянина отыскали - поиски завершились успешно. О том, что мужчина жив, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас". Информация о том, где все это время пропадал Виктор Курченко - не уточняется. Что ж, главное, что с ним все в порядке.

Напомним: в Мурманске продолжаются поиски 17-летнего подростка Игоря Будько. Юный северянин ушел из дома еще 25 февраля. Также в областном центре ищут 46-летнего Алексея Смирнова, который пропал 10 января.

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