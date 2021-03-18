Судно "Эльбрус" идет к месту гибели конвоя PQ-17

В арктических водах, в том числе будут искать затонувшие суда конвоя PQ-17. Фото: www.korabel.ru

Этой весной началась комплексная экспедиция Русского географического общества и Северного флота в Баренцевом море, которая в свою очередь проходит в рамках патриотической акции "Помни войну". Закончится она в сентябре.

В арктических водах, в том числе будут искать затонувшие суда конвоя PQ-17. Напомним, что на прошлой неделе ледокол "Илья Муромец" нашел в Баренцевом море то, что может оказаться затонувшим судном. Обследовать объект будет многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус". 16 марта оно вышло к месту находки.

- Планируется, что с прибытием в один из ранее отмеченных историками районов, исследовательская группа, находящаяся на судне "Эльбрус", произведет дообследование подводного объекта большого размера, местоположение которого было уточнено ледоколом "Илья Муромец", - сообщили в пресс-службе Северного флота.

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