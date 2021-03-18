Алексей Чекунков и Андрей Чибис провели двустороннюю встречу

Андрей Чибис рассказал профильному министру об успехах Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

18 и 19 марта в Мурманской области работает министр развития Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков. Это его первый официальный визит с момента вступления в должность в ноябре 2020 года.

Министр уже провел двустороннюю встречу с губернатором Андреем Чибисом. На ней глава Заполярья рассказал об успехах региона, при этом затронув и проблемы.

- 2020 год был для всех непростой, но мы не остановили ни одного крупного предприятия, в том числе и стройку Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, и благодаря этому обеспечили стабильный рост инвестиций. По жилищном строительству есть проблемы, но за 2021 год у нас рост на 21%, - сообщил Андрей Владимирович.

Также он рассказал работе первой в Арктике территории опережающего развития и особых налоговых льготах, которые действуют для ТОР и резидентов Арктикой зоны РФ.

- Год работают налоговые режимы, но динамика и инвестиционная активность говорят сами за себя. Сегодня Мурманская область - лидер по инвестициям в Арктической зоне, и в целом в разрезе по количеству субъектов тоже занимает топовые месте в десятке. Это дает возможности Северу для перезагрузки, создания рабочих мест и возможности себя самореализоваться. Среди конкурентных наших преимуществ - это выгонное геополитическое положение, уникальная природная база и три морских порта, два из которых входят в десятку крупнейших портов России по объему перевалки грузов, близость к экономическим центрам.

Сегодня, 18 марта, Алексей Чекунков также посетит Белокаменку и узнать о реализации проекта "Новый Мурманск".

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