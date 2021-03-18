Дорогу на Териберку открыли после нулевой видимости

Из-за метели в Мурманской области перекрыли сразу три дороги. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 17 марта погода преподнесла неприятный сюрприз, хотя, не будем лукавить, о нем догадывались. Как и предупреждали синоптики, в регионе усилился ветер и пришла сильная метель.

Водители, пытавшиеся проехать по дороге на Териберку, столкнулись с тем, что видимость была нулевая. Поэтому направление к селу снова закрыли с 22.00, хотя открывали буквально накануне - утром 17 марта. Но уже в 9.00 18 марта путь снова открыт.

Еще раньше, с 6.00, открыли дорогу Заполярный - Сальмиярви 5-23 километров, но и это не все приятные новости для водителей.

- 18 марта с 8.00 автомобильная дорога Р-21 "Кола", 1470-1510 километры, открыта для проезда в обычном режиме, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Однако непогода может вернуться 19 марта, поэтому северяне должны быть готовы к новым перекрытиям.

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